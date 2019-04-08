Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Moskova'da gerçekleşen Türkiye - Rusya 8. Üst düzey işbirliği toplantısında konuşan Erdoğan, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus firmalarına her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi. Vladimir Putin ise, yabancı yatırımcıların Rusya'da kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için gereken her şeyi yapma sözü verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Türkiye - Rusya 8. Üst düzey işbirliği toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Akkuyu Nükleer Santrali projesini gerçekleştiriyoruz. 4 bin megawatlık bir santral bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk reaktörün devreye girmesi bekleniyor. Akkuyu ve Türk Akımı en yüksek teknolojilere uygun olarak inşaat edilmektedir. Enerji güvenliğinin temel unsurunu oluşturacaktır.

-Rusya ve Türkiye arasında askeri işbirlği artmaktadır. S-400 sevkiyatından bahsediyorum. Başka perspektiflerden de konular açıldı. Kültürel, beşeri ve sivil toplum kuruluşları arasında temaslar ele alındı. Türk-Rus Forumu başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyor bu alanda. Türk gazeteciler Moskova'da staj gördü. Yaz aylarında Rus gazeteciler Türkiye'ye staja gidecekler. Türkiye Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Sadece tatil yerlerini değil Türkiye'nin kültürel yerlerini de geziyorlar. Rus turistler Türkiye'ye gelen turistlerde birinci sıradadır. Türk devletinin Rus vatandaşlarımızın güvenli şekilde istirahat etmelerine önemli katkılar sağlıyor. Profesyonel sürücüler için vizelerin çok yakında kaldırılacağını beyan etmek istiyorum.

-Suriye ile ilgili işbirliğimiz çok önemlidir. Rusya, Türkiye, İran Astana formatı çerçevesinde işbirliğine devam edecekler. Önemli olan sahadaki duruma yoğunlaşmaktır. Siyasi süreci daha aktif hale getirmek önemli olandır. İdlib'deki silahsızlanma bölgesinde, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib'in istikrarı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemlidir. Ülkenin parçalanmasına izin vermemeliyiz. Eminim ki bugün elde edilen mutabakatlar, Türk-Rus ilişkileri ve partnerliği tüm alanlarda artmasına vesile olacaktır. Bir kez daha dostum Erdoğan'a ve ortak çalışmalara teşekkür etmek istiyorum.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

-Bir önceki yüksek düzey işbirliği konseyinden sonra kıymetli dostum Putin ile bir araya geldik. Bakanlarımız ve diğer yetkililerimiz de birbirleriyle temas içerisinde oldular. Akkuyu Santrali’nin temelini attık, Türk Akım doğalgaz boru hattının deniz kısmını tamamladık, bu yılsonu itibariyle de kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz. Geçen sene 6 Milyon Rus vatandaşını ülkemizde misafir ederek birlikte yeni bir rekora imza attık ve turizmde Rusya birinci sırada. İşadamlarımız Rusya’ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız şu an Rusya’da yatırımcı olarak bulunuyor. Daha 5 gün önce Türk şirketi ESTA tarafından bir Alman otomotiv firması için inşa edilen fabrikanın açılışı değerli dostum Vladimir tarafından yapıldı. İkili görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu sırada bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirmede bulunacağız. Hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır. Gerek stratejik gerek askeri gerek ekonomik, kültürel bütün bu alanlarda çalışmalarımızı gayretle devam ettireceğiz. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.”

-Putin'le birlikte Türk ve Rus iş dünyasıyla bir araya gelerek sorunları ele aldık.

- Suriye ve diğer meselelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. ABD'nin bölgeden çekilme kararını ve İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmeleri değerlendirdik. Suriye'de barış ve istikrarın tesisi yönünde önümüzdeki dönemde birlikte atabileceğimiz önemli adımları da bir arada istişare ettik. Milli güvenliğimize kast eden odakları suriye'den söküp atma kararlılığımız devam etmektedir.