Erdoğan Trump’la görüştü: ‘İdlib’de işbirliğinin sürdürülmesi’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye’nin olduğu belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili meselelerin yanısıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada Erdoğan’ın görüşmede “Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti paylaştığı” belirtildi.

Açıklamada “İki lider ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı” denildi.

