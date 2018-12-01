Erdoğan, Trump ve Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde bu akşam ABD Başkanı Trump ile görüşeceği açıklandı. Erdoğan'ın Trump görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı May ve Japonya Başbakanı Abe ile de görüşeceği bildirildi.

G20 zirvesi için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile bu akşam görüşeceği açıklandı. İkili görüşmenin Türkiye saatiyle 20.20’de gerçekleşeceği bildirildi. Erdoğan'ın Trump'la görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de ikili görüşme yapması bekleniyor. Daha sonra ise Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşeceği açıklandı. Trump, G20 Zirvesi'nde Erdoğan'la planlanan görüşmesini iptal ettiğini açıklamıştı. Trump ile Erdoğan dün ayaküstü görüşmüşlerdi.

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