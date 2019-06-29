Erdogan, Trump ile görüştü: Adil davranılmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, G20 zirvesinde bir araya geldi. Trump, S-400 krizine ilişkin, 'Obama yönetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar' yorumunda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesi vesilesiyle ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi başladı.

Erdoğan, "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır" diye konuştu.

Erdoğan'ın ardından konuşan Trump, S-400 krizine ilişkin bir önceki ABD Başkanı Barack Obama'yı suçladı. Trump, "S-400 konusuna bakıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yömetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı" yorumunu yaptı.