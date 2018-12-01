Erdoğan, Trump ile ayaküstü görüştü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de başlayan G-20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump ayaküstü görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk oturum başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmeyi iptal ettiği söylenmişti.

Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin açılış oturumunun yapılacağı salona geldi. Erdoğan'ı Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri karşıladı. Erdoğan, G20 aile fotoğrafında hazır bulundu, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma geçti.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturumda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin'de gerçekleşen G20 Zirvesi'nin ilk gününde ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'IN DİĞER TEMASLARI

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de görüştü.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 35 dakika sürdü.

Erdoğan, temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme 30 dakika sürdü.