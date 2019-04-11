Erdoğan: Sudan bu işi başarmalı

Sudan'da halk ayaklanması devam ederken yapılan askeri darbeye ilişkin Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen açıklaması geldi. Açıklamada yeni duruma ilişkin net bir tutum ifade edilmezken Erdoğan “Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Sudan'la ilişkilerin devamlılığı temennisinin yanısıra 'uzlaşı' vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile yaptığı ortak basın toplantısında Sudan'daki gelişmeleri değerlendirdi. “Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim” ifadelerini kullanan Erdoğan, “ulusal uzlaşı” temenni etti. Açıklamasında yeni duruma ilişkin net bir tutum beyan etmeyen Erdoğan Sudan'la ilişkilerin devamlılığının gözetildiği mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi:

Malumunuz darbeyle gelmiş bir siyasetçi değilim. Ta belediye başkanlığı döneminden itibaren sandıkla gelirken, darbeyle muhatap olan bir insanım. Onun için de darbenin ne olduğunu, neler katıp neler götürebileceğini de bilen birisiyim.

Ne yazık ki, bu dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını da görüyoruz. Ve bu konuda nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz.Ve nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz. Bunun için herhalde ülke ismi saymamıza gerek yok, hepiniz biliyorsunuz.

Sudan bizim köklü, tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ve bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız.

Bu noktada da yine temennim odur ki, suhuletle bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum, böyle düşünüyorum.

Son dönemlerde Sudan'ın yaşadığı sıkıntıları da bilen bir insanım. Tüm bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan'ın farklı bir sürece girmesi bizim için önem arz etmektedir.

Şu anda çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir'le ilgili, evinde midir, yahut da bir başka yerde midir, bunlar hakkında sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Ama şunu söyleyeyim: Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti. Ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba; dost, kardeş Sudan'ın muhatap olmasını doğrusu istemem.

'MÜSLÜMAN SOYKIRIM YAPMAZ'

Erdoğan El Beşir'e yönelik uluslararası kuşatma karşısında ona destek vermiş ve Darfur'da soykırım yaptığı yönündeki suçlamalara karşın “bir müslüman soykırım yapamaz” diyerek Beşir'i savunmuştu.

2017'de Sudan Ankara'nın Osmanlı dönemi kalıntılarını restore etmek için izin istemesiyle Kızıldeniz'deki Suakin adasını Türkiye'ye kiralamayı kabul etmişti. Türkiye, buraya bir deniz üssü inşa edeceği yönündeki iddialara reddediyordu.