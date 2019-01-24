Erdoğan: Sayın Trump’ın açıklaması beni şok etmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Coleiro Prece ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin Venezuela ile ilgili sorusunu yanıtladı.
“Sayın Trump’ın açıklaması demokrasiye inanmış bir insan olarak doğrusu beni de şok etmiştir” diyen Erdoğan, dün Rusya’dan dönerken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu aradığını dile getirdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Maduro’nun da kendisini aradığını kaydeden Erdoğan “O darbe girişimiyle biz Maduro ile tanışmış olduk” dedi. Erdoğan 15 Temmuz'un ardından Avrupa'dan kimsenin kendisini aramadığını, ancak haftalar sonra İngiltere'nin aradığını söyledi.
Erdoğan, Venezuela ile ilgili soruya yanıtında şu ifadeleri kullandı:
Tabii bizim malum 15 Temmuz darbe girişimi bize yapılmıştı. Bu darbe girişiminde sayın Maduro bizi hiç gecikmeden aramış, ardından çıkıp gelmişti. Biz o ana kadar Maduro'yla tanışmıyorduk. O darbe girişimiyle biz Maduro ile tanışmış olduk. Güzel bir başlangıç oldu. Bazı sektörlerde de müşterek adım attık.
Ben demokrasiyi bugüne kadar şöyle tanıdım. 40 yıllık siyasi geçmişimde sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Totaliter bir zihniyet ve anlayıştır.
Dolayısıyla Maduro sandıktan çıkmıştır. Onu hazmedemeyen başta Lima ülkeleri olmak üzere… Doğrusu sayın Trump'ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etmiştir.
Ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Kendisine bu noktada çok açık ve net, demokrasi noktasında anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim.
Demokratsak biz de demokratların yanında yer almamız gerekir. Demokrasinin mücadelesini verenler dünyada sandıkta çıkanların, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında yer alması gerekir diye düşünüyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Şu anda yapılan budur, bunu doğru bulmamız mümkün değil.
Ben Maduro'nun kendisiyle yürüyenlerle bu sıkıntıyı aşacağına inanıyorum. Bize 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman Avrupa bizi aramadı. Müzakere masasında olan Türkiye'yi Avrupa aramamıştır. Aradan günler, haftalar geçmiştir. Sadece İngiltere bizi aradı.Bunun dışında arayan olmadı. Bunu da biz biliyoruz, bunlar da kayıtlara giriyor. Kim demokrat, kim demokrat değil, bunları biliyoruz. Fakat Maduro inandığı yolda dik durur devam ederse ben Venezuela halkının desteklediği sandıktan çıkardığı liderin arkasında duracağına inanıyorum.