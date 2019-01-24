Erdoğan: Sayın Trump’ın açıklaması beni şok etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu tanımayacağına yönelik açıklamasının kendisini 'şok ettiğini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Coleiro Prece ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin Venezuela ile ilgili sorusunu yanıtladı.

“Sayın Trump’ın açıklaması demokrasiye inanmış bir insan olarak doğrusu beni de şok etmiştir” diyen Erdoğan, dün Rusya’dan dönerken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu aradığını dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Maduro’nun da kendisini aradığını kaydeden Erdoğan “O darbe girişimiyle biz Maduro ile tanışmış olduk” dedi. Erdoğan 15 Temmuz'un ardından Avrupa'dan kimsenin kendisini aramadığını, ancak haftalar sonra İngiltere'nin aradığını söyledi.

Erdoğan, Venezuela ile ilgili soruya yanıtında şu ifadeleri kullandı: