'Erdoğan Sarraf davasını kapatmak için gücünü kullandı'

ABD'deki Rıza Sarraf soruşturmasını yürütmesiyle tanınan eski savcı Preet Bharara, yeni kitabını tanıtmak için çıktığı radyo programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bharara, Erdoğan'ın Türkiye’deki soruşturmayı kapatmak için gücünü kullandığını söyledi.

ABD'li eski savcı Preet Bharara “Bir savcının, suç, ceza ve hukukun üstünlüğü konusundaki düşünceleri” adlı yeni kitabını konuşmak üzere katıldığı radyo programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Rıza Sarraf soruşturması hakkında konuşan Bharara, “Rıza Sarraf ve bu davada yargılanan diğer kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kişilerdi. Bu nedenle bu davanın üstü örtüldü. Görevdeki hakimleri ve savcıları işten attı. Medya kuruluşlarını kapattı. Açıkçası davanın kapatılması için elinden geleni yaptı. Bu tür durumlar bugün Amerika’da gördüğümüz şeyler değil. Umarım Türkiye’de yaşananları bu ülkede de görmeyiz” ifadelerini kullandı.