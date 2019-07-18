'Erdoğan Rusya'dan Su-35 alımını değerlendirecek'

Sputnik'in açıklamalarına yer verdiği bir Türk askeri yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın alma ihtimalini değerlendireceğini belirtti.

Sputnik'e konuşan bir Türk askeri yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan Su-35 jet satın alma ihtimalini gündeme alacağını ifade etti.

Yetkili, "Türkiye'nin Rus Su-35 jetini satın alma ihtimaline ilişkin bir yorum yapmak için henüz erken. Başkanımız bu önemli konuyu değerlendirmeye alacak. Kendisi konuya ilişkin bir açıklamada bulunacak" diye konuştu.

Rusyalı kamu kuruluşu Rosteh Başkanı Sergei Çemezov, bugün Su-35 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı için çalışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.