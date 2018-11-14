Erdoğan 'kim istediyse dinlettik, şoke oldular' demişti: ABD'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'dinlettik' dediği Cemal Kaşıkçı cinayeti ses kaydına ilişkin ABD'den 'ABD Dışişleri Bakanlığı cinayete ilişkin herhangi bir ses kaydı dinlemedi' açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris ziyareti dönüşünde yaptığı "Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere… Kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar’ diyecek kadar şok oldu" açıklamasına ilişkin ABD'den ilk değerlendirme geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nauert, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydının dinlenip dinlemediği sorusunu yanıtladı. Nauert, "ABD Dışişleri Bakanlığı cinayete ilişkin herhangi bir ses kaydı dinlemedi" dedi.

Nauert, "Dışişleri Bakanı Pompeo Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ana ilişkinbir ses kaydı dinlemedi, üst düzey bir diplomat olarak kaydı dinlemesi uygun olmazdı” dedi.