Erdoğan Japonya'da harem selamlık üniversiteyi çok sevdi: Aynısını Türkiye'de istiyoruz

G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'da bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mokugawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verildi. Erdoğan, Japonya'daki kadın üniversitelerinin Türkiye için bir örnek oluşturduğunu ve bunun için adım atacaklarını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi için bulunduğu Japonya'da Mokugawa Kadın Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite yönetimi, Erdoğan'a fahri doktora unvanı verdi.

'TÜRKİYE'DE DE OLMALI, ADIM ATACAĞIZ'

Fahri doktora töreninin ardından konuşan Erdoğan, "Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu bizler için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya bu noktada çok önemli bir örnek. Japonya'daki 80 kadın üniversitesini büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız" diye konuştu.

'17 YILDA KADIN HAKLARI KONUSUNDA TARİHİ REFORMLAR YAPTIK'

Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan hemen her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor. Kıyafetinden veya dış görünüşünden en fazla saldırıya yine kadınlar maruz kalıyor. Türkiye olarak son 17 yılda kadın hakları konusunda birçok tarihi reforma imza attık. Siyasette sorumluluk yüklendiğim her yerde kadınlarımızla birlikte yol yürümeye daima özen gösterdim. Kamu istihdamında kadın oranı yüzde 38'i geçiyor. Çalışma hayatımızdaki 9 milyonu aşkın kadın ülkemizin gücüne güç katmıştır" açıklamasını sözlerine ekledi.

JAPONYA'DA KADIN ÜNİVERSİTELERİ:

Japonya'da bulunan kadın üniversitelerinin birçoğu özel olup, yalnızca ikisi devlet üniversitesi konumunda. Kadın üniversitesi olarak açılan sekiz kurum ise 1980'lerin sonundan başlayarak karma eğitime geçmiştir.