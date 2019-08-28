Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile İdlib’i görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson’ın telefon görüşmesinde İdlib konusunun ele alındığı belirtildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Johnson’ın görüşmesinde “ikili ilişkilerin yanısıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmeler” ele alındı.

İNGİLTERE KRALİÇESİ PARLAMENTONUN ASKIYA ALINMASI TALEBİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan İngiltere'de Johnson’ın başında olduğu hükümet bugün Kraliçe 2’nci Elizabeth'ten, Parlamento'yu askıya almasını talep etmişti. Kraliçe talebi onaylayarak Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verdi.

