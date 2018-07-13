'Erdoğan imparatorluk isterken, Kıbrıs'ta çözüm hayal'

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs, AKP iktidarının gerici müdahalelerinin hedefi durumunda. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Elcil ile Ada'ya dönük AKP müdahalesini ve Kıbrıs sorununun çözümünü konuştuk.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimlerinden sonra ilk yurtdışı ziyaretlerinden birini Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdi.

Akdeniz'de son derece stratejik bir konumda bulunan ve önemli yabancı askeri üslerin bulunduğu Kıbrıs, 1974'ten bu yana bölünmüş olmanın ve dış müdahalelerin sancılarını yaşıyor.

AKP hükümetinin Kıbrıs'a dönük son dönemde yoğunlaşan gerici ve piyasacı müdahalelerine karşı mücadele yürüten Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dinamik bir işçi örgütü olarak, faaliyet gösterdiği eğitim sektörünün ötesinde bir etkiye sahip.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile AKP'nin Kıbrıs'ın kuzeyine dönük müdahalelerini ve bunun çözüm süreci üzerindeki olası etkilerini konuştuk.

soL'un sorularını yanıtlayan Elcil, "Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Osmanlı İmparatorluğu’nu tekrardan canlandıracak tüm Sunni İslam dünyasının lideri olma rüyaları gördüğü bu günlere Kıbrıs sorununda çözümü öngörmek hayaldir" diyerek durumu özetliyor.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil ile yaptığımız röportajı okurlarımızın ilgisine sunuyoruz:

ERDOĞAN'IN GELİŞİ YALAKALARI HEYECANLANDIRDI

AKP hükümetinin lideri ve 24 Haziran seçimlerinin ardından kurulan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a yaptı. Bu ziyaret, Erdoğan'ın Kıbrıs meselesini bir kez daha AKP hükümetinin gündeminde ilk sıralara taşıyacağının işareti olarak yorumlanıyor. Peki, Erdoğan'ın ziyareti Kıbrıslı Türk emekçiler tarafından nasıl karşılandı? Heyecan mı yarattı, tepki mi, yoksa kaygı mı?

24 Haziran seçimleri sonrası Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’a yapacağı ziyaret Kıbrıslı Türkler açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu olay halk arasında hiçbir heyecan yaratmamış olup, sadece yağcılık ve yalakalıktan geçim sağlayan belli kesimlerin şov yapmasına neden olmuştur.

'KIBRIS'I ARKA BAHÇE HALİNE GETİRDİLER'

Erdoğan'ın daha önce Kuzey Kıbrıs'a ilişkin küçümseyici söylemleri oldu. Bütün sağcı siyasetçiler gibi Erdoğan da Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye muhtaç olduğunu ifade etti. Gerçekten böyle mi? Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye minnet mi duymalı?

Özellikle Kuzey Kıbrıs AKP için çok uygun bir yatırım alanıdır. Kuzey Kıbrıs’ta ekonomiyi kara para, kumar, fuhuş ve üniversite sektörüne dayandıran AKP tam bir arka bahçe yaratmıştır.

Buradan kazanılan paralar Türkiye’ye akmaktadır. Sayın Erdoğan Kıbrıslı Türklere “besleme” dese de aslında ekonomik göstergeler farklı vizyon sunmaktadır. Türkiye yıllık olarak savunma bütçesi de dahil kuzey Kıbrıs’a 350 milyon dolar verirken, Kuzey Kıbrıs Türkiye’den 1,5 milyar dolar ithalat yapmaktadır. Enflasyon sonucu değer kaybeden TL yüzünden Kıbrıslı Türkler her yıl milyonlarca dolar, enflasyon vergisi ödemektedirler. Adanın kuzeyinde çalışan yüz binlerce Türkiyeli emekçi kazançlarını Türkiye’ye aktarmaktadırlar.

'KUKLA HÜKÜMET VICHY HÜKÜMETİ'Nİ ARATMIYOR'

AKP’lilere ait çok büyük lüks oteller 15 yıl vergiden muaf olmaları yanında inşaat aşamasında tüm yatırımları da vergiden muaf tutulmuştur. Geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs’taki tüm harcamaların yüzde 83’ü yerel gelirlerden sağlandığı gerçeğinden hareketle, nüfusunun yüzde 75’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan kuzey Kıbrıs’ta besleme olanın kimler olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye hiçbir zaman ödenmeyecek bir diyet borcu olduğu düşüncesi genel olarak tüm TC’li siyasetçilerde hakim durumdadır. Kıbrıslı Türkler ise gerçekten kalplerinde para ve herhangi bir değerde ölçülemeyecek bir Türkiye sevgisi taşımakla beraber, bu sevgiyi para ve toprakla ölçen TC’li siyasetçiler tarafından sürekli olarak aşağılanmaktadırlar. Adanın kuzeyinde Türkiye’nin kurdurduğu kukla hükümetlerin, en güzel örneği olup, ikinci Dünya Savaşı’nda Alman işgalinde olan Fransa’da kurdurulan "Vichy Hükümeti’ni" aratmamaktadır.

'ÖĞRETMEN SORUNLARI, TOPLUM SORUNLARIYLA BİR BÜTÜNDÜR'

KTÖS oldukça etkili ve militan bir sendika. Hatta bir öğretmen sendikası olarak Kıbrıslı Türk emekçilerinin bütününün çıkarlarını ilgilendiren meselelerde öncü rol üstlenen bir işçi örgütü. Öğretmenlerin Kuzey Kıbrıs'taki emek hareketi içerisinde üstlendiği öncü rolünün tarihsel, ekonomik arkaplanını, okuyucularımızın sendikanızı daha iyi tanımaları için, kısaca açıklayabilir misiniz?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası 1968 yılında sosyalist ideolojiyi benimsemiş bir grup genç öğretmen tarafından kurulmuştur. Dönemin koşulları içerisinde bir yandan Rum şovenizmi ile mücadele edilirken, diğer yandan ise NATO’cu Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği subaylarla idare edilen şovenist Kıbrıs Türk yönetiminin dayatmalarına karşı ilkeli duruş sergileyen bir örgüt olarak ortaya çıkmıştır. Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini ön plana koyup, “Öğretmen sorunları ile toplum sorunları bir bütündür” ilkesi ile hareket etmektedir.

Kıbrıs sorununun çözümünü öngören askerden, silahtan ve askeri üstlerden arınmış tam bağımsız bir Kıbrıs kararı, 1971 genel kurulunda alınmış ve hala daha geçerliliğini koruyan bir karardır.

33 MİLYON DOLARLIK CAMİ

Bir süredir AKP'nin Kuzey Kıbrıs'taki eğitim kurumlarına dönük müdahalelerine karşı kampanya yürütüyorsunuz. Ne yapıyor AKP hükümeti?

AKP Hükümeti son dönemde Misaki Milli sınırları dışında kendi dili, dini, kültürü ve inancını en iyi şekilde korumuş olan Kıbrıs Türk toplumunun inançlarına yönelik sistematik bir saldırı organize etmiştir. Eğitim sisteminin Sunni İslam öğretisi üzerinden AKP propagandasına dönüşmesi için çok ciddi dayatmalar yapılmaktadır.

Adamızın kuzeyinde 146 tane devlet okuluna karşılık 212 tane cami vardır ve yenileri de bunlara ilave edilmektedir. Özellikle Haspolat bölgesine 33 milyon dolar harcanarak inşa edilen cami yanında her mahalleye cami yapılması, cami mikrofonlarından çok yüksek sesle ezan okunması, eğitim bütçesinden paralar ayırarak yaz aylarında Kuran kursları düzenlemesi, din dersleri zorunlu olsun yaygaraları son dönemde yaygın olan etkinliklerdir.

AKP ÖRGÜTÜ GİBİ ÇALIŞAN TÜRKİYE ELÇİLİĞİ

AKP hükümeti, hangi mekanizmalarla Kuzey Kıbrıs'a gericileşmeyi dayatıyor tam olarak? Kıbrıs Türk yönetimine müfredatı değiştirterek mi? İmam Hatipler açarak mı? Bu müdahalelerin başarıya ulaşması mümkün mü?

Özellikle Haspolat bölgesine 33 milyon dolar harcanarak inşa edilen cami yanında her mahalleye cami yapılması, cami mikrofonlarından çok yüksek sesle ezan okunması, eğitim bütçesinden paralar ayırarak yaz aylarında Kuran kursları düzenlemesi, din dersleri zorunlu olsun yaygaraları son dönemde yaygın olan etkinliklerdir.

Haspolat’ta yapılan cami yanına “külliye medrese” anlayışına göre inşa edilen imam hatip okulu ile gericilik, topluma normal bir işmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. “Türkiye Maarif Vakfı” adı ile Fethullah Gülen okullarını devralan kuruma Girne’de okul yapılması için Vakıflar İdaresine ait araziyi 10 yıllığına kiraya vermiştir.

Türkiye’den gönderilen imamlar cami ve yerleşim yerlerinde aktif olarak çalışırken, TC Elçiliği tarafından maaşları ödenen kadınlar da evlerde propaganda faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedirler.

'LAİKLİĞİ İÇSELLEŞTİRMİŞ KIBRISLI TÜRKLERİ ETKİLEMEZ'

Kıbrıs’ta dini liderlik Osmanlı döneminde her iki toplumda da etkin iken, İngiliz sömürge yönetimi döneminde bu makam bir daireye dönüştürülmüştür. Şimdi ise Din İşleri Dairesi Başkanı kendini müftü ilan ederek dini liderliği canlandırmaya çalışmaktadır. AKP’nin tüm bu müdahaleleri Türkiye’den taşınan nüfusun bir kısmı üzerinde etkili olabilir.

Fakat laikliği içselleştirmiş, pozitif bilimleri bir kültür olarak yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun bu aşamada etkilenmesi mümkün değildir. Dayatmalara karşı tepkiler giderek artmaktadır. Özellikle AKP yetkililerinin yaşam tarzları ve Kıbrıs Türk toplumunun sorgulayıcı yaklaşımı tepkileri büyütmektedir.

'SABAH CAMİ, AKŞAM KUMARHANE AÇILIŞI YAPTILAR'

Kıbrıs Türk toplumunun sağ kesimi içinde de bu tepkiler gözlemlenmektedir. Türkiye Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in Kıbrıs’ta sabah cami temeli atması, akşam ise kumarhaneli otel açılışı yapması AKP zihniyetine gösterilebilecek en güzel örnektir. Bu anlamı ile AKP’nin gericilik faaliyetleri Kıbrıs Türk toplumu içinde başarıya ulaşmaz ancak Türkiye’den taşınan nüfusun bir kısmını etkileyerek adanın kuzeyinde toplumsal çatışma yaratacaktır.

AKP'nin, Kıbrıslı Türk toplumunu dinselleştirmeye dönük müdahalelerinin amacı ne olabilir?

İnsanları zorla ve baskı ile Sunni İslam’a yöneltmek son dönemde AKP’nin kuzey Kıbrıs’ta özellikle Türkiye’den taşınan nüfusa yönelik izlediği siyasettir.

Dini propaganda konusunda, Türkiye’den taşınan nüfus hedef olarak seçilirken, Kıbrıslı Türklerin de tepkileri göz ardı edilmektedir. Bu propagandanın ilk meyveleri 22 Ocak 2018 tarihinde Afrika Gazetesi’ne polisin gözetiminde yapılan saldırıya katılanlarla alınmıştır. AKP’lilerin destek ve gözetiminde ikinci bir “Madımak” yaratılmak istenmiştir.

Afrika gazetesi olaylarından sonra Kuzey Kıbrıs'ta AKP destekçisi ciddi bir kitle olduğu algısı ortaya çıktı. Hatta Türkiye medyası sonrasında yapılan gazeteyle dayanışma yürüyüşünü bile Erdoğan'a destek eylemi şeklinde duyurdu. Bu saldırının ardından neler yaşandı Kuzey Kıbrıs'ta? Saldırının arkasında kimler var?

Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırının arkasında Sayın Erdoğan’ın talimatları ile hareket eden TC Elçiliği içindeki birimler ve adamızın kuzeyinin emniyetinden sorumlu askeri makamlar vardır.

'ELÇİLİĞİN VE KOLORDU'NUN TEZGAHI'

Saldırıyı yapanlara polisin göz yumması, olayın geçtiği günün akşamında altı kişinin gözaltına alınıp, TC Elçiliği’nin müdahalesi ile serbest bırakılmaları, aranan ve eşkâli belirlenmiş 9 kişinin hala daha yakalanamaması, olaya bakan yargıcın baskılar nedeni ile istifa etmesi, linç olayını önleyen polis subayının Mağusa’ya sürülmesi, linç eyleminde kışkırtılan belediye işçilerini oraya getiren bazı belediye başkanlarının elçilik yetkilileri tarafından telefonla eyleme katılım için aranmaları TC Elçiliği ve Kolordu'nun bu tezgahı organize ettiklerini açıkça göstermektedir.

Linç hareketi sonrası, Kıbrıs Türk toplumunun birçok kesiminden, çok ciddi bir tepki doğmuştur. 26 Aralık 2018 tarihinde yağmurlu havaya rağmen on bin kişiyi aşkın bir protestocu grubu, Afrika Gazetesi’ne yapılan linç hareketini coşkulu bir biçimde protesto etmiş, işgalci Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine ve AKP’nin dayatmalarına tepkisini ortaya koymuştur.

Hükümet kurma aşamasında olan CTP, DP, HP ve TDP partileri olaya sessiz kalmış, muhalefetteki UBP ise olaydan fayda sağlamak için saldırıyı yapanlara destek vermiştir.

Bu durumda, Kıbrıs'ta barışın gerçekleşebileceğine, Ada'nın yeniden birleşebileceğine inanıyor musunuz?

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılından sonra ilk kez kendi sınırları dışında bir koloni yaratmıştır. Bir verilip, beş alınan ve AKP’nin para kasası durumunda olan bu sömürge aynı zamanda doğu Akdeniz’de stratejik bir öneme sahip olduğu gibi çok zengin doğalgaz ve petrol yataklarına da sahiptir.

'AKP İÇİN KIBRISLI TÜRKLER SADECE REHİNE'

1974 yılında elde edilen askeri üstünlüğün hiçbir şey almadan çözümle sonlandırması yeni Osmanlı rüyaları gören Sayın Erdoğan ve AKP için uygun değildir. Kıbrıs’ta bir çözüm ancak NATO güçlerinin Türkiye ile yapacağı pazarlığa bağlıdır. Bu pazarlıkta Kıbrıslı Türkler sadece bir rehine olup, TC için hiçbir anlam ifade etmemektedirler. TC Kıbrıs Türk toplumunun hakları üzerinden hak talep eden bir konumdadır.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği’ne yakınlaşması sonucu NATO’nun 1974’te organize ettiği faşist Yunan darbesi ve ardından Türkiye’nin askeri müdahalesi, adanın etnik ve coğrafi olarak ikiye bölünmesini getirmiştir.

Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmaları gereği Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulan anayasal nizamını tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüğünü korumak için sorumluluk üstlenen garantör ülke Türkiye’nin düzenlediği askeri harekat, adamızın kuzeyinin Türkiye tarafından kolonize edilmesini getirmiştir. Adamızın kuzeyinin nüfusu bilinmemekle birlikte, 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olarak Türkiye adanın kuzeyine nüfus aktarmaya devam etmektedir. Kuzey’deki nüfus 700 bin civarında olup, Kıbrıslı Türklerin 130 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

'ERDOĞAN İMPARATORLUK RÜYASI GÖRDÜKÇE, ÇÖZÜM HAYAL'

Türkiye’den taşınan nüfusa vatandaşlık hakkı verilmesi, kuzeyde Türkiye’nin kuklası bir yönetim oluşturulması, yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi, Kıbrıslı Türklere zorla soy isim aldırılması, piyasalarda TL kullanımının zorunlu olması, AKP yandaşı sermaye çevrelerine çok önemli ekonomik ayrıcalıklar verilerek lüks otel ve kumarhaneler açılması, son dönemde ise eğitimde gericileşme faaliyetleri karşılaştığımız en büyük sorunlar olup, Kıbrıs Türk toplumun yok etmeye dönük girişimler ve adanın kuzeyinin kalıcı işgale dönüşmesini getirmektedir. Kıbrıslı Türkler kendi vatanlarında azınlık duruma getirildikleri gibi, siyasi iradeleri de gasp edilmiştir.

1968 yılından beri devam eden Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik en ciddi adım AKP Hükümeti’nin Türkiye’de iktidar olduğu 2004 yılında Annan Planı ile atılmıştır. Bu planın referandum aşamasında başarısız olması, başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çözümle ilgili yaptığı açıklamalar Kıbrıslı Türklerin bu süreçte “rehine” olduklarını ortaya çıkarmıştır.



Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir açılımın ancak Türkiye’nin çıkarlarına hizmet ettiği durumlarda ileriye taşınabileceği karşımızda durmaktadır. Sayın Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Osmanlı İmparatorluğu’nu tekrardan canlandıracak tüm Sunni İslam dünyasının lideri olma rüyaları gördüğü bu günlere Kıbrıs sorununda çözümü öngörmek hayaldir.

Çok teşekkür ederiz.