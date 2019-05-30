Erdoğan ile Putin görüşmesinde S-400'ler gündeme geldi mi?

Erdoğan ile Putin’in Suriye'deki durumu ele aldıkları belirtilen telefon görüşmesinde S-400 konusunu görüşüp görüşmedikleri merak konusu. ABD'nin Türkiye'ye S-400'leri satın alması durumunda yaptırım tehdidi sürerken dün de Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştü. Görüşme sonrası iki taraftan yapılan açıklamada da Suriye konusunun ele alındığı bildirildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alımına ilişkin ABD'nin yaptırım tehditleri artarken iki liderin görüşmesinde bu konunun ele alınıp alınmadığına ilişkin Türkiye tarafından yapılan açıklamada herhangi bir ifade yer almadı. Rusya'dan yapılan açıklamadaysa "Askeri-teknik alanda işbirliği dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildi" ifadesine yer verildi. Erdoğan dün de ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İDLİB GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede “İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini” vurguladı. Açıklamada Erdoğan’ın Putin’e “ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini” belirttiği ve “G20 Zirvesi marjında Japonya’da Sayın Putin’le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade ettiği” kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise görüşmede “Suriye’deki durumla ilgili istişarelerin devam ettiği” belirtildi.

Kremlin açıklamasında “Liderlerin, terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili önlemler dahil İdlib’le ilgili karşılıklı çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladığı” belirtildi.

Açıklamada “Askeri-teknik alanda işbirliği dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildi” denildi.

Kremlin’in açıklamasında liderlerin karşılıklı temasların devamı konusunda anlaştıkları da ifade edildi.