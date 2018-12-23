Erdoğan ile görüşen Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, açıklamasında, "Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. IŞİD'i, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, "Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk." ifadesini kullandı.