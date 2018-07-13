Erdoğan ile görüşen Çipras'tan açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, NATO zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile görüşmesini 'Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi' sözleriyle değerlendirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çipras, “Ben ısrarla 2 Yunan askeri konusuna değindim. Erdoğan'sa 8 asker konusuna değindi. Ben de kendisine yargının bağımsız olduğunu belirttim. Bu meselenin iki ülke ilişkilerinde önemli olduğu ortaya çıktı. İki konunun birbiri ile direkt bağlantısı yok ama Erdoğan 8 asker konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Çünkü darbeye fiilen katıldıklarına inanmakta. Kendisine 8 asker konusunun 2 Yunan askeri konusu ile farklı olduğunu anlattım. İltica talebinde bulunan askerler ile yanlışlıkla sınırı geçerek tutuklanan 2 Yunan askerinin farklı konular olduğunu belirttim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ege ve Kıbrıs konuları ile mülteci sorununu da görüştüklerini ifade eden Çipras, Erdoğan ile görüşmesini “Bugüne kadar yapmış olduğum en kolay görüşme değildi” sözleriyle değerlendirdi.

