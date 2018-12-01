Erdoğan 'helal yemek' isteyince özel garson tahsis edildi

G-20 zirvesine eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'helal yemek' talep edince özel garson tahsis edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen kültürel etkinliğe ve G20 liderler yemeğine katıldı.

Liderler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "helal yemek" talebi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un vejeteryan isteği dikkat çekti.

Erdoğan’ın "helal gıda" talebinde bulunduğu için, Müslüman bir gözlemci eşliğinde yemekleri hazırlandığı bildirildi. Ayrıca alkollü içki almayacağının bilgisinin verildiği açıklandı. Ayrıca Erdoğan için kendisine özel bir garson tahsis edildiği de yemekle ilgili olarak açıklandı.

Yemek sırasında göçmen ve göçmenler arasında kurulan ilişkiler, iklim, manzara, etnik köken ve kültürlerin çeşitliliğini anlatacak şekilde dans gösterileri hazırlandı. 84 dansçı ve 75 canlı müzisyenin teknolojik, görsel ve sanatsal bir şov hazırladıkları bildirildi. Gecede rock, chamame, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap ve hip hop gibi müziklerin çalınacağı duyuruldu.