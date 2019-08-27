Erdoğan: Hava araçları üretimi konusunda mesafe aldık

Özel uçağı ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Erdoğan, Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’un açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, 'T-29 Atak helikopterimiz pek çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Uluslararası Havacılık Fuarı MAKS-2019’un açılış törenine katıldı.

Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen törendeki ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz" dedi.

'HAVA ARAÇLARI ÜRETİMİ KONUSUNDA MESAFE ALDIK'

Erdoğan, toplantının devamında şunları söyledi:

"Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor. Temennimiz odur ki İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı'ndan TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK helikopterimiz bir çok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda mesafe aldık. 5. nesil milli muharip uçak projemiz, TF-X gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik, projede geldiğimiz aşamayı paylaştık.Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya ile geliştirmekte olduğumuz sinerjilerin ikili ilişkilerimizin daha da derinleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum"

'İŞBİRLİĞİMİZİN DAHA YOĞUN OLMASINI İSTİYORUZ'

Putinde ortak basın toplantısında şunları söyledi: "İnanıyorum ki yerli havacılık sanayimizin başarıları ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerinin teknik imkanları, Türk partnerlerimizin ilgisini çekecektir. Tüm bunlar her iki tarafın da yararına olan işbirliğimiz için yeni fırsatlar ortaya koyacaktır. Rusya uçak sanayiinin lider ülkelerinden birisi. Uçak sanayiimizin perspektifi uluslararası işbirliğine bağlı. Tasarımcılarımız ve bilim adamlarımız arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını istiyoruz."