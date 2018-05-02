Erdoğan Güney Kore'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyaretinin ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un davetlisi olarak Seul'e geçti. İkili görüşmenin ardından basına konuşan Erdoğan, 'iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak istiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştü. Görüşmenin ardından basına konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılmasını istediğini ifade etti.

Erdoğan ve Moon liderliğindeki heyetler iki ülke arasında yakın işbirliğini sağlamak üzere 4 anlaşma imzaladı.

Heyetler arası görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.

2023 VİZYONU İÇİN İŞBİRLİĞİ

Türkiye ile Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, "İki lider, hükümetleri ve özel sektörleri arasında temas ve işbirliğinin artırılması hususunda mutabık kalmışlardır. Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) karşılıklı yarar ve işbirliği temelindeki ekonomik ilişkilerin ikili ticaretin daha dengeli şekilde artırılarak genişletilmesi için önemli bir dayanak olduğunu not etmişler, Yatırım ve Hizmet Ticareti Anlaşmalarının STA çerçevesinde yakın zamanda yürürlüğe gireceğini memnuniyetle açıklamışlardır" dendi.

Tarafların "Türk Hükümeti tarafından öncelik verilen 2023 Vizyonu'nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın işbirliğinde bulunma konusunda mütabık kaldığının" belirtildiği açıklamada, "Ayrıca ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabalarını sürdürme hususunda anlaşmışlardır" ifadelerine yer verildi.

'KORE YARIMADASI'NDA NÜKLEER OLMAMALI'

Türkiye-Güney Kore ortak açıklamasında heyetler arası görüşmede Koreler Arası Zirve'nin de gündem edildiği belirtilere, "Korelerarası Zirve'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve yarımadada kalıcı barışın sağlanması için önemli bir zemin hazırladığı" not edildi.

Açıklamada "Erdoğan'ın 2018 Koreler Arası Zirve'nin başarılı ev sahipliği için mevkidaşı Moon'u tebrik ettiği ve tarihi nitelikteki 'Kore Yarımadası'nda Barış, Refah ve Birleşme için Panmunjom Ortak Deklarasyonu'nun kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği" bilgisi paylaşıldı.

SURİYE KONUSUNDA DA ANLAŞTILAR

Erdoğan ve Moon'un Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durumu da görüştüğünün aktarıldığı açıklamada, "Devlet Başkanı Moon, Türkiye'nin Suriye'deki insani krize çare bulunması ve ihtilafın çözüme ulaştırılması amacıyla gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşılamıştır" ifadeleri yer aldı.

Heyetler arasında gerçekleştirilen toplantının basına açık kısmında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "İstiyoruz ki bu (ticaret hacmi) çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var" dedi.

TÜRKİYE ALICI KONUMUNDA

Türkiye ve Güney Kore arasındaki ekonomik ilişkilere özellikle son yıllarda daha çok mercek tutuluyor.

Bir süredir gündemde olan Türkiye'deki sanayi üretiminin teknolojik içeriğini yükseltme hedefi, LG ve Samsung gibi teknoloji devlerine sahip Güney Kore ile ekonomik işbirliğine önem kazandırıyor.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacminde ise açık bir şekilde Türkiye aleyhine dengesizlik olduğu göze çarpıyor. TÜİK'in açıkladığı 2017 dış ticaret verilerine göre, Türkiye Güney Kore'ye 584 milyon dolarlık ihracat yaparken, Güney Kore'den 6,6 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Yani iki ülke arasındaki ticaret hacminin %90'dan fazlasını Türkiye'ye yapılan ithalat oluşturuyor.