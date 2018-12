Erdoğan G20'de: Kaşıkçı 7.5 dakikada boğuldu, ABD'den umutluyum

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşmelerin ardından basın toplantısında konuştu.

Zirvenin son gününde devam eden ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci defa bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunulmazken Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ikilinin fotoğrafını paylaştı.

President Recep Tayyip Erdoğan, who is in the Argentinian capital city of Buenos Aires for the G20 Leaders’ Summit, met with President Donald Trump of the United States. pic.twitter.com/Y1QnTdN9BN

— Turkish Presidency (@trpresidency) December 1, 2018