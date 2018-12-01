Erdoğan G20'de: Kaşıkçı 7.5 dakikada boğuldu, ABD'den umutluyum

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşmelerin ardından basın toplantısında konuştu.
Zirvenin son gününde devam eden ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci defa bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunulmazken Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ikilinin fotoğrafını paylaştı.
President Recep Tayyip Erdoğan, who is in the Argentinian capital city of Buenos Aires for the G20 Leaders’ Summit, met with President Donald Trump of the United States. pic.twitter.com/Y1QnTdN9BN
— Turkish Presidency (@trpresidency) December 1, 2018
Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan’ın basın toplantısından satır başları şu şekilde:
'KIBRIS'TA EMRİVAKİLERE İZİN VERMEYECEĞİZ'
'KAŞIKÇI 7.5 DAKİKADA BOĞULDU'
Cemal Kaşıkçı cinayeti dünya gündeminde önemli yer tuttu. Cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kaşıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi. Suudi yetkililer suçluları bize vermiyor. Suudi Arabistan'dan gelen savcı elindeki bilgileri bizimle paylaşmadı. Kimdir bu yerel işbirlikçi? Bunu bize açıklayacaksınız. Kaşıkçı'nın 7.5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var.
'ABD'DEN UMUTLUYUM'
ABD ile Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklığa dayalı olduğunu biliyorsunuz. Görüşmede iki stratejik ortak olarak Kuzey Suriye'de devam eden süreci değerlendirme fırsatı bulduk. İdlib'i ve Münbiç'i değerlendirdik. FETÖ'nün başıyla ilgili de konuştuk. Umutluyum.