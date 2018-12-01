Erdoğan G20'de: Kaşıkçı 7.5 dakikada boğuldu, ABD'den umutluyum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili görüşmelerin ardından basın toplantısında konuştu.

Zirvenin son gününde devam eden ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci defa bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunulmazken Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından ikilinin fotoğrafını paylaştı.

President Recep Tayyip Erdoğan, who is in the Argentinian capital city of Buenos Aires for the G20 Leaders’ Summit, met with President Donald Trump of the United States. pic.twitter.com/Y1QnTdN9BN — Turkish Presidency (@trpresidency) December 1, 2018

Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen Erdoğan’ın basın toplantısından satır başları şu şekilde:

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere son dönemde hayata geçirdiğimiz projeleri liderlerle paylaştık. G-20 ülkeleri arasında iklim konusunda gerekli katkıyı yaptık, yapıyoruz. Eğitim konusu G-20 tarihinde ilk kez gündeme gelmiştir. Bizler de Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik.

Türk Akımı ve TANAP projeleri ile Avrupa'nın arz güvenliğine de katkı yapıyoruz.

'KIBRIS'TA EMRİVAKİLERE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Türkiye hem kendi hakkını hem de Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu korumaya kararlıdır. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke. Biz insanları mülteci kamplarına göndermedik. Mülteci düşmanlığı körüklenerek sorunlar çözülemez.

Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmeli.

'KAŞIKÇI 7.5 DAKİKADA BOĞULDU'

Cemal Kaşıkçı cinayeti dünya gündeminde önemli yer tuttu. Cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kaşıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi. Suudi yetkililer suçluları bize vermiyor. Suudi Arabistan'dan gelen savcı elindeki bilgileri bizimle paylaşmadı. Kimdir bu yerel işbirlikçi? Bunu bize açıklayacaksınız. Kaşıkçı'nın 7.5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var.

'ABD'DEN UMUTLUYUM'