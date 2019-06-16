AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, Kıbrıs açıklarında yapılan petrol arama çalışmalarıyla ilgili söylenenlere yanıt verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'Sen kimsin?' diye seslenen Erdoğan çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Erdoğan, bugün İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu öncesinde yapılan İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı ve genel kurula hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgiliydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı "Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı" şeklindeki açıklamasına sert cümlelerle yanıt veren Erdoğan, “Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün fırkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı'na "sen ne diyorsun ya, biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz. Türkiye garantör, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin?" diye seslenen Erdoğan, Kıbrıs açıklarında arama yapan Türk gemilerine dönük müdahale tehditlerineyse "Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz" karşılığını verdi.

“Biz bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz” diyen Erdoğan, ikisi sondaj ikisi de arama olmak üzere 4 geminin Doğu Akdeniz’de bulunduğunu söyledi.

DOĞU AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞAL GAZ

İsrail, Mısır ve Kıbrıs'ın arama, sondaj ve üretim yaptığı bölgede, aslında doğal gaz ve petrol alanlarının keşfi de, açılan kuyularla üretimi de bu ülkelerin kendi şirketleri tarafından yapılmıyor. Exxonmobil, Katar Petrol, Total, İsrail - Amerikan ortaklığı olan Noble ve İtalyan ENI gibi firmalarla yapılan anlaşmalar doğu Akdeniz petropolitiğinin eksenini oluşturuyor.

Türkiye'nin bu konudaki girişimlerinin, bir üretici ülke olarak oyuna dahil olmak gibi bir anlam ve amacı yok. Erdoğan yönetiminde ülkemizin, politik/askeri etkinliğini kullanıp bir alıcı olarak daha uygun koşullarda ürün tedarik etmek gibi hedefi olduğu söylenebilir. Nitekim, Erdoğan'ın sözünü ettiği arama faaliyetleri, Kıbrıs yönetiminin yaptığı yeni anlaşmalardan sonra hız kazandı. Erdoğan bu ay başında yaptığı konuşmada şöyle konuşmuştu:

Yeni aldığımız sondaj gemilerimiz de bölgeye intikal ediyor. Onların korunmaları noktasında silahlı kuvvetlerimizin ilgili firkateynleri bölgede. Bölgede çıkacak olan münhasır, petrol veya diğer noktalarda Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Biz bunu yedirtmeyiz. Diplomatik ilişkilerimiz var. Bunun dışında da bize ait olan haklar var.

Öte yandan Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz üretimi açısından Türkiye'nin bir pazar olarak da özel bir yeri var. Bu bölgede yapılacak üretimin en kolay ve maliyetsiz taşınabileceği ülkelerden biri olması Türkiye'nin sözünü güçlendiriyor.