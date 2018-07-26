Erdoğan Afrika'da konuştu: 'FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesine katılmak üzere gittiği Güney Afrika'daki büyükelçilik binası açılışında konuştu. Erdoğan 'FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden birinin Güney Afrika olduğunu belirterek 'FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine izin vermeyeceğiz' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesine katılmak için gittiği Güney Afrika'da Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

Güney Afrika'nın "FETÖ"nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika'nın başına da bela olabilir. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Afrika kıtasında büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından bu çok önemli" ifadesini kullandı.

'AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YARDIM NOKTASINDA TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA'

​Sputnik'in aktardığına göre, Erdoğan, "Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu, son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere yardım noktasında 8,2 milyar dolarla Türkiye birinci sırada" diye konuştu.

Erdoğan, "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram, El Şebab aynıdır" dedi.

'FETÖ'NÜN DÜNYADA EN FAAL OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA'

Erdoğan, "FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'FETÖ bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur. Türkiye nasıl yurtiçinde örgütün belini kırmışsa yurtdışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiştir. Son FETÖ'cü terörist hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir."

Öte yandan Erdoğan'ın Güney Afrika ve Zambiya'dan bu ülkelerdeki Fethullah Gülen okullarını Türkiye'ye devretmelerini ya da kapatmalarını isteyeceği ifade ediliyor.