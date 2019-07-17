Erbil'de restorana saldırı: Bir Türk diplomat yaşamını yitirdi

Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda meydana gelen saldırıda bir Türk diplomatın yaşamını yitirdiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda bir saldırı meydana geldi.

Saldırı esnasında restoranda bulunan Türk konsolosluk çalışanlarından birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ""Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya ilişkin "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" açıklamasını yaptı.