Erbil Valiliği silahlı saldırganlar tarafından basıldı: Çatışmalar sürüyor

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Erbil Valiliği binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.
Reuters haber ajansı, bölgeden iki patlama sesi geldiğini duyurdu.
Ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.
Öte yandan içeride gizlenen saldırganların valilik personelini rehin aldığı iddia edildi. Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.