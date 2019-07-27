Erbil Emniyeti: Saldırının failleri talimatı Kandil'den aldıklarını itiraf etti

Erbil Emniyeti, 10 gün önce Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse ile iki Irak vatandaşının öldürüldüğü restoran saldırısının faillerinin, saldırının talimatını Kandil’den aldıklarını itiraf ettiklerini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada 'Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti' denildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), 10 gün önce bir restoranda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli Osman Köse ile iki Irak vatandaşının öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak baş fail Mazlum Dağ ile birlikte toplam 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının PKK tarafından verildiğini duyurdu.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Asayiş ve anti-terör timleri, çok kısa bir süre içinde Erbil saldırısıyla bağlantılı aralarında olayın baş faili Mazlum Dağ'ın da olduğu 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 6 kişiyi yakaladı. Diğer 3 kişi IKBY vatandaşı olup faillere yardım ve yataklık ettiği tespit edildi. Olaya karışan birkaç kişi daha mahkemece verilen karar üzerine aranmaya devam ediyor" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Suçluların itiraflarına göre, Türk Başkonsolosluğu çalışanının öldürüldüğü Kürdistan Bölgesi'nin istikrarını bozmayı hedefleyen Erbil'deki terör saldırısı birkaç ay önce Kandil'de Fatih (Botan) adındaki PKK'lı tarafından planlandı. Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti."

Erbil Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamanın yanı sıra söz konusu 6 kişinin itiraflarının yer aldığı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

IKBY güvenlik güçlerince saldırıdan üç gün sonra yapılan açıklamada, "Türk Başkonsolosluk görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Bisksız'ın yakalandığı" duyurulmuştu.

PKK’ye yakın Stêrk TV’de iki gün önce yayınlanan programda konuşan PKK yöneticisi Bahoz Erdal ise, Erbil’deki saldırıda öldürülen Osman Köse için "Diplomat değil, MİT’in Güney Kürdistan sorumlusudur" demişti. Saldırı hakkında “Hareketimize gönülden bağlı olan bazı gençlerin eylemi gibi gözüküyor” diyen Erdal, "Bu eylemde bazı amatörlükler var. Ama bu eylemi kim yapmışsa iyi ve başarılı bir eylemdir. Ellerine sağlık diyor ve eylemcileri kutluyoruz" sözlerini sarf etmişti.

