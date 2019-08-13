ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 'yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmek' suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu. ABD Adalet Bakanı Barr, 'Epstein'in öldüğü cezaevinde ciddi usulsüzlükler var' dedi. Epstein, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi isimlerle yakın arkadaştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, geçtiğimiz ay yaşı küçük kız çocuklarının pazarlandığı bir ağı yönetmekle suçlanarak hüküm giyen ve kefaletle serbest kalma talebinin reddinin ardından hücresinde intihar ettiği öne sürülen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yattığı hapishanede "ciddi usulsüzlüklerin yaşandığını" söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Barr, açıklamasında "FBI ve Genel Müfettiş Ofisi tam da bunu yapıyor. Yaşananların derinine ineceğiz ve hesap verilebilirlik olacak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.