Endonezya’da taciz eden patronunu ifşa eden kadın suçlu bulundu

Endonezya’da mahkeme, cinsel tacizde bulunduğunu kanıtlamak için patronuyla yaptığı bir telefon görüşmesini kaydetmek ve paylaşmaktan altı ay hapis cezasına çarptırılan bir kadının temyiz başvurusunu reddetti.

Endonezya'da patronun tacizlerini kanıtlamak için ses kaydeden Baiq Nuril Maknun, "uygunsuz bir materyal yaymak"tan mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Nuril, 2015 yılında Lombok adasındaki bir şehir olan Mataram'da çalıştığı okulun müdürünün telefonla taciz etmesinden şikayetçi oldu.

Nuril, Patronun cinsel olarak açık ve küfürlü yorumlarının bulunduğu telefon görüşmelerinden birini kaydetti. Kayıt daha sonra okuldaki personel arasında dağıtıldı ve yerel eğitim ajansının başına gönderildi. Kayıtlar sosyal medyada da paylaşıldı.

Yüksek Mahkeme, tacize uğrayan mağduru, Kasım ayında Endonezya'nın elektronik bilgi ve işlem yasası uyarınca gizliliğin ihlalinden suçlu buldu. Perşembe günüyse, “yeni kanıtlar sunamadığı” gerekçesiyle Nuril’in kararı bozma başvurusunu reddetti.

Mahkeme sözcüsü, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Suç, yasal olarak ve inandırıcı bir şekilde kanıtlandığı için adli inceleme reddedildi" dedi.

Mahkeme ayrıca tacize uğrayan mağdura 500 milyon rupi para cezası da verdi.

Nuril, kaydı dağıtmadığını, bir arkadaşının aldığını savundu.

Nuril'in Avukatı Joko Jumadi, BBC Indonesian’e verdiği demeçte, müvekkilinin mahkemenin kararını kabul etmeye hazır olduğunu fakat cinsel taciz hakkında konuştuğu için cezalandırılacak olan son kişinin müvekkili olmasını umduğunu söyledi.