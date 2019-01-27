Endonezya'da sel ve heyelan: 68 ölü

Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanların sonucunda en az 68 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada Güney Sulawesi eyaletinde hafta başından bu yana şiddetli yağışlar nedeniyle 13 bölgede meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e çıktığını açıkladı.

Bölgedeki afette 47 kişinin yaralandığını ve şu ana kadar da 7 kişinin kayıp. Olayın ardından 6 bin 757 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla hükümetin, bölgedeki afette yaşamını yitirenlerin ailelerine kişi başı bin 65 dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

