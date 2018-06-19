Endonezya'da feribot battı: En az 128 kişi kayıp

Endonezya'da Sumatra Adası'nda yer alan bir kaldera gölü olan Toba Gölü'nde en az 128 yolcu taşıyan feribot battı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki antik bir yanardağdaki Toba Gölü'nde dün en az 128 yolcu taşıyan bir feribot battı. Kazanın ardından arama kurtarma ekiplerinin yağmurla ve boyu iki metreye ulaşan dalgalarla mücadele ettikleri öğrenildi.

Reuters'ın haberine göre, Pazartesi akşamı batan feribottan şimdiye dek 18 kişi kurtarıldı ve yolculardan birinin öldüğü doğrulandı.

Arama kurtarma ekibi sorumlusu Budiavan, çok sayıda kişinin yakınlarının kayıp olduğunu bildirdiğini belirterek arama kurtarma çalışmalarına gölün derinliklerinde devam etmek üzere dalgıçların da katıldığı bilgisini verdi.

Çalışmaların sonra ermesinin zaman alacağını belirten Budiavan, yolcuların batan feribotta sıkışmış olabileceklerini söyledi. Budiavan feribottaki yolcu sayısının tam olarak bilinmediğini ancak en az 128 kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğu ifade etti.

Toba Gölü 75 bin yıl önce patlayan bir yanardağın oluşturduğu volkanik çöküntüde (kaldera) yer alıyor. Bin 145 kilometre karelik göl yaklaşık 450 metre derinlikte. Ortasında bir ada bulunan göl turistler tarafından ilgi çekiyor ve feribot trafiği oldukça yoğun seyrediyor.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığından bir yetkili ahşap malzemeden yapılmış feribotun 60 yolcu kapasitesi olduğunu ancak kapasitesinin üstünde yolcu ve çok sayıda motosiklet taşıdığını söyledi.

Kazada kaybolan yolcuların yakınlarıysa Tigaras Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını izliyor.