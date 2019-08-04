Endonezya'da elektrik kesintisi: 10 milyon kişi etkilendi

Endonezya'da başkent Cakarta ve Cava Adası'nın bazı bölgelerinde, yaklaşık 10 milyon kişinin etkilendiği bir elektrik kesintisi yaşandı.

Endonezya'da başkent Cakarta ve Cava Adası'nın bazı bölgelerinde elektrik kesildi. Elektrik kesintisinin büyük bir enerji santralinde bulunan gaz türbinindeki sorundan ve Cava'daki bir başka tesisteki arızadan kaynaklandığı açıklandı. Kesintiden 10 milyon kişi etkilendi.

Öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 8 saat süren kesinti cep telefonlarının ve bankamatiklerin kullanılamamasına neden olurken, başka pek çok hizmetin yanında Cakarta'da yeni kullanıma sunulan metronun da kapatılmasına neden oldu.