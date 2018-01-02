Endonezya'da difteri salgını: Sebep aşı karşıtlığı

Endonezya'da aşı karşıtlığı sebebiyle yaşanan difteri salgınında çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'da geçtiğimiz yıl başlayan difteri salgınından 600'den fazla insan etkilendi. Salgında çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Salgından en çok başkent Cakarta'da yaşayanlar etkilenirken, sağlık görevlileri difteri vakalarının sayısının 2016'ya göre yüzde 42, 10 yıl öncesine göreyse 30 kat artmış olduğunu bildirdi.

Difteri salgının sebebininse ülkede artan aşı karşıtlığı olduğu belirtiliyor.

Anne ve çocuk sağlığına yönelik olarak Doctormums isimli bir internet sitesi kuran Agustina Kadaristiana, "Çözüm bulmak için aşı karşıtı hareketle ilgili geniş kapsamlı araştırmalar yapmalıyız ve bu konuya politika yapıcıları, medyayı ve gözlem kuruluşlarını dahil etmeliyiz" diyor.

Kadaristiana, pek çok müslümanın "Sünnet'i izlemenin hastalıklardan korunmak için yeterli olduğuna inandığını" söyleyerek, Endonezya'da aşı karşıtı hareketin yükselişinde dini inançların büyük rol oynadığını aktarıyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı'nın 2013 verilerine göre ülkedeki 2-6 yaş arasındaki çocukların dörtte biri difteriye karşı korunmuyor.