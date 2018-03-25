Endonezya'da deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pazar, 25 Mart 2018 23:55

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede Tsunami uyarısı verildi.