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Endonezya'da deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Pazar, 25 Mart 2018 23:55
Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede Tsunami uyarısı verildi.
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