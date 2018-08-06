Endonezya'da deprem sonrası ölü sayısı artıyor. Batı Nusa Tenggara Bölgesi Afetle Mücadele Dairesi Başkanı Muhammed Rum, depremde 82 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.
Öte yandan deprem nedeniyle bölgedeki Praya Uluslararası Havalimanı'nda görülen kısa süreli elektrik kesintisi dolayısıyla uçuşlarda aksama yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, teknik incelemeler sonrası havalimanın normal faaliyetine geçtiğini kaydetti.