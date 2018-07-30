Endonezya'da deprem: 560 kişi yanardağda mahsur kaldı

Endonezya'da önceki gün meydana gelen depremin ardından Rinjani Dağı'nda 560 kişinin mahsur kaldığı açıklandı.

Dün Endonezya’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce kişi Rinjani Dağı'nda mahsur kaldı.

6.4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybederken bugün yapılan açıklamada ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı.

560 KİŞİ MAHSUR KALDI

Uluslararası kamuoyuna açıklamalarda bulunan yetkililer Lombok Adası’nda bulunan Rinjani Dağı’nda 560 dağcının mahsur kaldığını açıkladı.

Depremin ardından aktif bir yanardağ olan Rinjani’de mahsur kalan dağcılar için kurtarma çalışmaları başladı. Yapılan açıklamalarda dağcıların hem yerel turistlerden hem de yabancı turistlerden oluştuğu ifade edildi.

Endonezyalı yetkililer, 500 kişinin Segara Anakan bölgesinde, 60 kişinin ise Batu Ceper bölgesinde mahsur kaldığını duyurdu.

3726 metrelik dağ, Endonezya’nın en büyük ikinci yanardağı olarak bilinirken her yıl binlerce dağcıyı ağırlıyor.