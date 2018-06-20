Endonezya'da batan feribottaki en az 180 yolcu kayıp

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki bir volkan gölünde Pazartesi günü batan feribottaki 180'in üzerinde yolcunun hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda dünyanın en büyük volkan gölü olan Toba Gölü'nde Pazartesi günü batan feribottaki yolcu sayısının en az 180 olduğu açıklandı.

60 kişilik yolcu kapasiteli feribotun kaza sırasında 130 kişi taşıdığı açıklanmıştı, bu sayı daha sonra kayığ yakınlarının başvuruları değerlendirilerek en az 180 olarak güncellendi.

Endonezya ulusal arama kurtarma kurumundan yapılan açıklamada sadece kazanın ardından sadece 18 kişinin sağ olarak bulunduğu bildirildi.

450 metre derinlikteki gölde batan ahşap feribotun hâlâ yerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtilirken, kayıp yolcuların hayatta olduklarına dair umutlar da giderek tükeniyor.

Birçok yolcunun biletinin olmadığı ve bu yüzden feribotta kimlerin olduğunun kesin olarak saptanamadığı da gelen bilgiler arasında.

Ülkedeki ulaştırma komitesi, Endonezya'daki tekne kazalarının yüzde 40'ının insan hatası kaynaklı olduğunu, kazaların yalnızca yüzde 12'sinin hava koşulları kaynaklı olduğunu bildiriyor.