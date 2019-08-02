Endonezya’da 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı

ABD Jeolojik Araştırmaları, Endonezya'nın Sumatra adasının güneybatısında 7,0 büyüklüğünde büyük bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmaları’na göre, Sumatra adasındaki Teluk Betung kentinden yaklaşık 227 kilometre ötede 7.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Endonezya jeofizik ajansı depremden sonra bir tsunami uyarısı yayımladı.

Ajansa göre, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da yıkım rapor edilmedi.

Endonezya'daki Afet Azaltma Ajansı, Java'nın Banten kıyısındaki sakinlerin "hemen daha yüksek bir yere çıkması" gerektiğini belirtti.

Sismoloji merkezleri, 6.9 büyüklüğünden 7.4 büyüklüğüne kadar değişen farklı deprem tahminleri yayımladı.