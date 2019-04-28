Endonezya seçimleri: Milyonlarca oyu saatlerce elle sayan 270'den fazla sandık görevlisi hayatını kaybetti

Endonezya'da yetkililer, geçen hafta düzenlenen seçimlerde milyonlarca oyu saatlerce elleriyle saymak zorunda kalan en az 272 sandık görevlisinin yorgunluğa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, aşırı sıcaklarda, bazıları dışarıda oyları sayan görevlilerden 1,878'inin hasta düştüğünü duyurdu.
17 Nisan'da yapılan seçimlerde 7 milyona yakın kişi görev almıştı.
Nüfusu 260 milyon olan ülkede 193 milyondan fazla seçmenin yüzde 80'e yakını oyunu kullanmış, 800 binden fazla yerde sandıklar kurulmuştu.
Ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah ödenecek
Çalışanlardan bazıları sandıklardaki oyları elleriyle saydı, bazıları da gözlemci olarak görev aldı.