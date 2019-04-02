Endonezya kazasının ardından, Boeing onay için sıkı çalışıyor

Endonezya'da Boeing’in yeni 737 MAX 8 ticari jetinin düşmesinden beş aydan fazla bir süre sonra, üretici hala uçağın uçuş kontrol sistemleri için bir yazılım düzeltmesi üzerinde çalışıyor.

Endonezya ve Etiyopya'da 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX 8 uçağına yönelik Boeing yeni bir yazılım ve pilot eğitim programı hazırlamaya başladı. 737 MAX 8 ve 9 seri numaralı uçakların, Endonezya’daki kazanın ardından uçuşu engellenmişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki haftalarda inceleme için son yazılım ve eğitim güncellemeleri paketini almayı beklediklerini söyledi. Boeing, Federal Havacılık İdaresi’ne incelemesi için, yapılan düzeltmeyi geçtiğimiz hafta sunmayı planlamıştı.

Federal Havacılık İdaresi sözcüsü Lynn Lunsford dün yaptığı açıklamada, “Boeing'in ilgili tüm meseleleri tespit etmesini ve uygun şekilde ele almasını sağlamak için 737 Max Uçuş Kontrol Sisteminin devam eden bir incelemesinin sonucu olarak ek çalışma için zamana ihtiyaç var” dendi. Açıklamaya göre FAA, Boeing’in tamamlanmış gönderimini titiz bir güvenlik incelemesine tabi tutacak, sunumdan memnun kalana kadar Federal Havacılık İdaresi yazılımı kurulum için onaylamayacak.

Boeing’in iletişimden sorumlu başkan yardımcısı, şirketin otoritelerin memnun kalmasını sağlamak için dikkatle çalıştığını vurguladı.

Boeing’den Gordon Johndroe dün yaptığı açıklamada, "Yazılım güncellemesi ve ilgili eğitim paketi hakkında Federal Havacılık İdaresi ve diğer düzenleyicilerle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Doğru şekilde yapmaya kararlıyız ve en kısa zamanda zamanlamayla ilgili güncellemeler sunacağız” dedi.