Endonezya 'çöpü' iade etti

Endonezya, beş konteyner dolusu ithal atığı geri yolladı. Kanada orijinli olan atıkların ABD'den yüklendiği belirtiliyor.

RT haber İngilizce yayınında yer alan bir habere göre Endonezya, Mart ayında Seattle'den Endonezya'ya ulaşmış olan beş konteyner dolusu atığı iade etti.

Konteynerlerin "önemli miktarda" plastik atık, ayakkabı hatta bebek bezi gibi malzemeler içerdiği söylenen haberde, Atıklar ve Tehlikeli Atıklar Yönetimi ile ilgili yetkili Seyit Muhadar'ın "Konteynerler Kanada orijinli göründüğü halde çıkış noktası ABD" sözlerine yer verildi.

Endonezya'nın kendi plastik atıklarının geri dönüşümü için bile oldukça sınırlı bir kapasitesi var ve plastik atığın ithalini engelleyen kurallara sahip. Temiz kağıt ya da plastik kırpıntıları şeklindeki üretim atıklarının ithalatı ise Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi.

ÇİN YASAK KOYUNCA ENDONEZYA REKOR KIRMIŞTI

Endonezya on yıldan uzun süredir koruduğu rekoru geçen yıl kırmış ve 283,000 ton plastik atık ithal etmişti.

Öte yandan bu artış 2018 Ocak ayında Çin'in plastik atıkların ithalatını durdurma kararı almasının ardından gelmişti.

