‘En eleştirel’ AB İlerleme Raporu beklenirken, Roth'dan Türkiye açıklaması

Bugün açıklanması beklenen AB İlerleme Raporu öncesinde Almanya’nın AB Bakanı Michael Roth 'İlerleme olmamasına karşın AB Türkiye’ye kapısını kapatmamalı' dedi.

Bugün açıklanacak olan ve şimdiye dek hazırlanan en eleştirel rapor olduğu bilgisi sızan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporu öncesinde, Almanya AB Bakanı Michael Roth AB’nin Türkiye’ye kapısını kapatmaması gerektiğini söyledi.

Alman Bakan Roth Türkiye’de hukukun egemenliğine ilişkin sorunlara ve ilerleme kaydedilmemesine karşın AB’ye katılım müzakerelerinin durdurulmaması gerektiğini söyledi.

Roth “Avrupa değerler topluluğunun bir üyesi olmayı isteyip istemediklerine karar vermek Türkiye’deki sorumluların ellerindedir” diye konuştu. Roth “Kapıyı kapatmamayı teklif ederim. Bu Türkiye’de hâlâ Avrupa değerleri için can atanlar için yanlış bir sinyal olur” diye ekledi.

Avusturya’nın AB Bakanı Gernot Bluemel ise müzakerelerin durdurulması gerektiğini söyledi. Bluemel “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin bir parçası haline gelmesi gerektiğine inanmıyoruz” dedi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN ELEŞTİREL RAPOR

Öte yandan bugün açıklanacak olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili ilerleme raporunun şu ana kadar hazırlanan en eleştirel rapor olduğu bildirildi.

Reuters haber ajansının isimlerini açıklamadan Avrupa Birliği yetkililerine dayandırdığı haberine göre Brüksel Türkiye'nin yıllardır üyelik yolunda elde ettiği kazanımları kaybettiği uyarısında bulunacak.

Komisyon Türkiye ve Avrupa Birliği'nin insan hakları, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi konularda hızla ayrıştığını belirtirken Suriyeli mültecilerle ilgili işbirliğini bu değerlendirmenin dışında tuttu.

Avrupa Komisyonu'nun Strazburg'da açıklayacağı yıllık rapor AB üyeliğine aday ülkelerin kendi kanun ve idari uygulamalarını AB standartları ve değerlerine ne kadar uygun hale getirdiklerini değerlendiriyor.

Raporda, komisyonun üyelik müzakereleri için yeni başlıklar açılması için yeterli zemin oluşmadığı sonucuna vardığı belirtildi. Yani bu donmuş olan üyelik sürecinin bu şekilde kalacağı anlamına geliyor.

Raporun hazırlanmasında görev alan bir yetkili Türkiye'nin hızla Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını belirtti. Adil yargılama ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar konusunda uyarılarda bulunan rapor 2014 yılında Türkiye'deki yargıçların bağımsızlığı konusunda ilk uyarılarını yaptığı rapordaki sert üslubu sürdürdü.

AB yetkilileri Kıbrıs konusu ve Almanya ile Fransa'dan gelen Türkiye'nin üyeliğine karşı direniş, müzakereleri yavaşlatırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki darbe girişimi sonrası polisleri, yargıçları, öğretmenleri ve diğer memurları kamudan sürmesinin üyelik ihtimalini ciddi bir şekilde düşürdüğünü belirtti.