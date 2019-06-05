Emperyalizmin masal dünyasında bugün: D-Day 75 yaşında

Normandiya Çıkarması’nın 75. Yılı için İngiltere ve Fransa'da yapılan törenlere çıkartmaya katılan müttefik ülke temsilcilerinin katıldığı duyurulurken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet yöneticisinin katıldığı ancak Rusya davet edilmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova ise çıkarmanın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirmede belirleyici role sahip olmadığını ve abartılmaması gerektiğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı’nda Batı cephesinin önemli çatışmalarından Normandiya Çıkarması’nın 75. Yılı için düzenlenen törenlere İngiltere ve Fransa ev sahipliği yapıyor. Anmanın odağında İngiltere'de yapılan törenler yer alıyor.

Portsmouth kentinde gerçekleştirilen törene, devlet ziyareti için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve diğer 10 ülkenin liderleri katıldı.

Trump, dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in çıkarmanın yapıldığı gece radyoda okuduğu bir duayı okudu. Trump, Normandiya Çıkarması'nı gerçekleştiren müttefik güçlerini "Dünyanın savaş zamanlarında gördüğü en büyük ittifak" olarak tanımladı.

Törene Kraliçe Elizabeth ile birlikte katılan liderler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Her bir müttefik devletin lideri ile tokalaşan Kraliçe Elizabeth ile Almanya Başkanı Angele Merkel de el sıkıştı.

Anma etkinlikleri perşembe günü Fransa'nın kuzeyinde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

NORMANDİYA ÇIKARMASI

Alman işgali altındaki Fransa topraklarına yönelik 6 Haziran 1944’te yapılan Normandiya Çıkarması'na, İngiltere, ABD, Kanada ve diğer müttefik devletlerden 156 bin asker katılmıştı. Ancak Normandiya cephesinin açıldığı tarihte Almanya orduları Sovyetler Birliği tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmıştı.

Çıkarmanın başladığı tarihte savaşın ne şekilde sonuçlanacağının kesinleşmesi, Normandiya çıkarmasının tek amacının Sovyetler Birliği’nin savaşın tek galibi olmasını önleme çabası şeklinde yorumlanıyor.

Yine iyi bilinen bir gerçek, Sovyetlerin tüm taleplerine karşın, Almanya'ya karşı Avrupa'da ikinci bir cephe açılması anlamına gelebilecek bir çıkartmanın en az bir yıl süreyle ertelendiği ve bunun Sovyetlerin savaştaki kayıplarını artırdığı.

Yalnızca Normandiya çıkarması için milyonlarca Sovyet yurttaşının ölmesinin beklenmiş olması bile bu “büyük koalisyonun” nasıl ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği'nin en az 25 milyon insanını yitirdiği tahmin ediliyor.

RUSYA’DAN TEPKİ: SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN ROLÜNÜ KÜÇÜMSEMEYİN

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Normandiya Çıkarmasının 75. yılı için İngiltere'de bir araya gelen liderlere işaret ederek çıkarmanın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu getirmede belirleyici role sahip olmadığını ve abartılmaması gerektiğini belirtti.

Sovyetler Birliği'nin çabalarının küçümsenmemesi gerektiğini belirten Zaharova, “Müttefiklerin zafere katkısı açık. Ancak bunu abartmamak ve aynı öneme sahip Sovyetler Birliği’nin devasa girişimlerinin etkisini küçük görmemek gerekir, Sovyetler Birliği’nin katkısı olmasa bu zafer kazanılmazdı” dedi.

Normandiya Çıkarması’nın Hitler’in yenilmesinde tek belirleyici faktör olmadığını yineleyen Zaharova, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinde Kızıl Ordu’nun zaferinin belirleyici olduğunu söyledi.