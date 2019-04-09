Emperyalizmin hedefindeki Suriye'de savaş koşullarında eğitim: Çarpıcı rakamlar

Suriye'de savaş koşullarında sürdürülen eğitim sistemine dair çarpıcı rakamlar yayımlandı.

Emperyalizmin hedefindeki Suriye'de sekiz yıldır bitmek bilmeyen saldırılara ve savaşa karşın eğitim yaşamı sürüyor.

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun (WFDY) yayımladığı "Dünya Gençliğinden Haberler" dergisinin Mart sayısında, Suriye Halit Bektaş Komünist Gençlik Birliği de bir yazı ile yer aldı.

Suriye'de sürdürülen eğitim sistemi konusunda çarpıcı rakamlar veren yazının yer aldığı dergiye şu bağlantıdan ulaşılabilir.

Savaşın sekizinci yılındaki Suriye’de açılan derin yara gelecek kuşaklara da iz bırakacak gibi görünüyor. Öğrenimin önündeki engellerin listesi uzun ve eğitim sektörünün dışına da taşıyor; çocuk evliliği, çocuk işçilik, orduya katılma bunlardan bazıları. Savaştan önce yaklaşık olarak çocuk nüfusunun yüzde 97’si ilkokulda, yüzde 67’si ise ortaokulda eğitime devam ediyordu. 2000 yılında 100 binden fazla genç Suriye vatandaşı üniversite eğitimindeydi. Savaşın başlangıcından beri Suriye nüfusunun yaklaşık yarısı göçe zorlandı, okulların dörtte biri eğitim için kullanılamaz hale geldi ve sonuç olarak 4.8 milyon çocuk ve genç okulsuz bırakıldı. 2017 senesinde okul çağındaki çocukların üçte biri okulsuz kalmıştı. Suriye’deki öğrenciler için olduğu gibi Ürdün, Lübnan, Türkiye, Irak ve Mısır’da yaşayan Suriyeliler için de eğitim koşulları zorluklarla dolu. Bu konuda yeterince istatistik bulunmasa da, bu gençlerin çoğunun üniversiteye gitme şansından yoksun kaldığı ya da eğitimlerini bir şekilde yarıda bıraktığı biliniyor.

Suriye'de yüksek öğretim sistemi, yüksek öğretim çöktü iddialarının aksine, günlük ilerleyişteki engellere rağmen çökmedi ve savaş öncesiyle aynı kapasitede olmasa da yoluna devam ediyor. Bir süreliğine nitelik kaygıları ikinci plana atılsa bile Suriye yüksek öğretimi esneklik gösterdi ve üniversite hizmetlerinin nicel olarak sunulmasını sağlamak için savaş koşullarına bir biçimde uyum sağlamayı başardı. Bu konuyu ele alırken, Şam kırsalındaki bir terörist grubun Şam Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin kafeteryasını hedef alan ve orada bulunan 15 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan havan topu saldırısını akıllardan çıkarmamalı.

