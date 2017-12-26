Emirates havayolları Tunuslu kadını uçağa almadı, Tunus seferleri durdurdu

Tunus, BAE'ye ait Emirates Havayollarının seferlerini, Tunuslu bir kadın yolcunun uçağa alınmamasını protesto etmek amacıyla durdurdu.

Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayolları'nın seferlerini, geçen Cuma günü Tunuslu bir kadın yolcunun uçağa alınmaması sonucu durdurduğunu açıkladı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, "Tunus Ulaştırma Bakanlığı, Emirates Havayolları'na ait seferleri, söz konusu şirketin uçuşlarını uluslararası kanunlara ve anlaşmalara uygun şekilde gerçekleştirinceye kadar durdurma kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Tunuslu kadın yolcunun uçağa alınmamasını güvenlik gerekçesi ile açıklamış, "Tunuslu kadınlara saygı duyuyor, öncülüklerine kıymet veriyoruz, yanlış yorumlama çabalarını hep birlikte önleyelim" demişti.