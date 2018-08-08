Elon Musk'tan tartışmalı paylaşım: Tek tweet ile 4 milyar dolar kazandı

Tesla CEO'su Elon Musk, şirket hisselerine dair tartışmalı bir paylaşım yaparak, tek tweet ile Tesla'nın değerinde artışa sebep oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Tesla hisselerini 420 dolardan satın alarak şirketi yeniden özel hale getirebileceğini açıkladı.

Bunun için gerekli fona sahip olduğunu da öne süren Musk'ın kuşkulu iddiası, Tesla hisselerinde hızlı yükselişe sebep oldu.

Musk'ın 420 dolara yeniden satın alabileceğini söylediği hisselerin değeri 45 dakika içerisinde 342 dolardan 370 dolara yükseldi. Bu da şirketin değerinde yaklaşık 4 milyar dolarlık artışa yol açtı.

Eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Harvey Pitt, Musk'ın paylaşımının Tesla hisselerinin değerini artırmak amacıyla yapılmış olması durumunda dolandırıcılık sayılabileceğini söyledi.

Pitt, Musk'ın kesin fiyat vererek 420 dolar demesine de dikkat çekti ve bunun benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirtti.

Arka arkaya rekor zararlar açıklayan Tesla'nın istenen üretim seviyelerine ulaşamadığı biliniyor.