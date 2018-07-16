Elon Musk'tan çirkin paylaşım

Elon Musk, Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinin kurtarılması için hazırlattığı mini denizaltının, kurtarma operasyonunda yer alan bir dalgıç tarafından eleştirilmesi üzerine, dalgıca Twitter'da 'pedofil' dedi.

Güney Afrikalı popüler patron Elon Musk, Tayland'da kurtarma operasyonunda yer alan bir dalgıca "pedofil" dedi. Elon Musk'ın, Tayland'da yaşayan bir İngiliz hakkındaki bu suçlaması tepki topladı. Musk tepkilerin ardından attığı tweeti silerken, İngiliz dalgıç Vern Unsworth'un dava açmayı düşündüğü bildirildi.

Elon Musk'ın şirketi, Taylandlı çocukların ve antrenörlerinin kurtarılması için mini denizaltı tasarlamıştı, ancak denizaltı kurtarma ekibi tarafından 'kullanışsız' bulundu. Unsworth'un, CNN'e verdiği röportajda, mini denizaltının bir "halkla ilişkiler çalışması" olduğunu söylemesi, Elon Musk'ı kızdırdı. Unsworth denizaltının mağara içerisinde 50 metre bile ilerleyemeyeceğini ve yanlış tasarlandığını da ekledi.

Musk cevaben Twitter'dan, "Mağarayı katedebilen bir denizaltı yapacağız, sorun değil. Üzgünüm pedofil adam, bunu sen istedin" mesajını paylaştı. Mesajın tepki toplaması üzerine ise daha sonra sildi.