Elon Musk'ın 'mizah duygusu': Kendine sosyalist diyenler can sıkıcı

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda kapitalizmin alternatifinin sosyalizm olamayacağını iddia ederken kendine sosyalist diyenlerin de genellikle can sıkıcı ve mizah duygusundan yoksun olduğunu öne sürdü. Toplam dört cümleye bütün anti-komünist klişeleri sığdırmayı başaran 'teknoloji simsarı', 'can sıkıcı' ve 'mizah duygusu'ndan yoksun sosyalistlerin pahalı kolejlere gittiğini vurgulamayı da ihmal etmedi. Elon Musk'ın 'başarısı sorgulanan' projesi Tesla'da binlerce işçinin işten çıkarılacağı açıklanmıştı. Musk, Tesla'da işçileri bayıltana kadar çalıştırmasıyla da gündeme gelmişti.

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