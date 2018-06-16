Elon Musk'ın 'mizah duygusu': Kendine sosyalist diyenler can sıkıcı

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda kapitalizmin alternatifinin sosyalizm olamayacağını iddia ederken kendine sosyalist diyenlerin de genellikle can sıkıcı ve mizah duygusundan yoksun olduğunu öne sürdü. Toplam dört cümleye bütün anti-komünist klişeleri sığdırmayı başaran 'teknoloji simsarı', 'can sıkıcı' ve 'mizah duygusu'ndan yoksun sosyalistlerin pahalı kolejlere gittiğini vurgulamayı da ihmal etmedi. Elon Musk'ın 'başarısı sorgulanan' projesi Tesla'da binlerce işçinin işten çıkarılacağı açıklanmıştı. Musk, Tesla'da işçileri bayıltana kadar çalıştırmasıyla da gündeme gelmişti.
soL
Cumartesi, 16 Haziran 2018 10:55

ABD'nin uzay çalışmalarının taşeronluğuyla serpilen, SpaceX'teki ABD devleti destekli "başarısı", elektrikli araç projesi Tesla'da büyük bir "hayal kırıklığı"na dönüşen Elon Musk, sosyal medya paylaşımlarıyla popülaritesini korumaya, gündem dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde işçileri bayılana dek çalıştırmasıyla bilinen Tesla'nın, çalışanlarının yüzde 9'unun işine son vereceği açıklanmıştı. Elon Musk, kararın gerekçesi olarak hisselerdeki düşüş ve kârlılığın korunmasını göstermişti.

Yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan firmanın patronu Musk'ın üçüncü sınıf klişelerden oluşan paylaşımları şöyle:

"Kendini 'sosyalist' olarak tanıtanlar çoğunlukla can sıkıcıdır, mizah duygusuna sahip değillerdir ve pahalı bir koleje gitmişlerdir. Kader ironiyi sever."

"Zaten gerçek sorunumuz kapitalizme karşı sosyalizm değil. Gerçekten önemli olan tekellerin insanların özgürlüklerini kısıtlamasına engel olmak."

 