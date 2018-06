Elon Musk'ın 'mizah duygusu': Kendine sosyalist diyenler can sıkıcı

ABD'nin uzay çalışmalarının taşeronluğuyla serpilen, SpaceX'teki ABD devleti destekli "başarısı", elektrikli araç projesi Tesla'da büyük bir "hayal kırıklığı"na dönüşen Elon Musk, sosyal medya paylaşımlarıyla popülaritesini korumaya, gündem dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde işçileri bayılana dek çalıştırmasıyla bilinen Tesla'nın, çalışanlarının yüzde 9'unun işine son vereceği açıklanmıştı. Elon Musk, kararın gerekçesi olarak hisselerdeki düşüş ve kârlılığın korunmasını göstermişti.

Yaklaşık 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan firmanın patronu Musk'ın üçüncü sınıf klişelerden oluşan paylaşımları şöyle:

"Kendini 'sosyalist' olarak tanıtanlar çoğunlukla can sıkıcıdır, mizah duygusuna sahip değillerdir ve pahalı bir koleje gitmişlerdir. Kader ironiyi sever."

"Zaten gerçek sorunumuz kapitalizme karşı sosyalizm değil. Gerçekten önemli olan tekellerin insanların özgürlüklerini kısıtlamasına engel olmak."

Those who proclaim themselves “socialists” are usually depressing, have no sense of humor & attended an expensive college. Fate loves irony.

Socialism vs capitalism is not even the right question. What really matters is avoiding monopolies that restrict people’s freedom.