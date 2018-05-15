Elon Musk, Tesla'yı 'yeniden düzenliyor'

Son dönemde ürettiği elektrikli otomobillerin kaza yapmasıyla ve finansal krizlerle anılan Tesla Inc şirketinin sahibi Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği e-postada, şirketin “yeniden düzenleme” dönemine girdiğini duyurdu.

Tesla Inc'in sahibi Elon Musk, üretim sorunları, üst düzey ekibin ayrılması ve yaşanan son elektrikli otomobil kazaları nedeniyle çalışanlarına şirketin “kapsamlı yeniden düzenleme"den geçtiğini duyurdu.

Çalışanlarına e-postayla duyuru yapan Musk, yeniden düzenlemenin kapsadığı alanlar arasında "iletişimi geliştirmek amacıyla yönetim yapısını yataylaştırma, görevleri birleştirme ve misyonun başarılmasında hayati olmayan faaliyetleri azaltma" olduğunu belirtti.

Üretimdeki sorunların yanı sıra Tesla, önde gelen yöneticilerin şirketten ayrılması veya iş durdurmasıyla sarsılıyor. Son olarak Tesla'nın ABD güvenlik müfettişleriyle bağ kurmasını sağlayan Matthew Schwall'ın Alphabet Inc. şirketine transfer olduğu bildirildi.

Musk, e-posta iletisinde üçüncü taraf yüklenici şirketlerle olan temasların azaltılacağını açıkladı.

Denetimci otoritelerin finans ve güvenlik konusunda Tesla'ya olan şüphelerinin her geçen gün arttığı söyleniyor.

Tesla'nın şu anda kazalara konu olan Model 3 Sedan'ın üretiminde yaşanan sorunları gidermekle meşgul olduğu ve kritik bir dönemden geçtiği belirtilirken, gelecekte kâr etmesinin ve şirketin başarılı olmasının tamamen bu projenin hatasız olmasına bağlı olduğu dile getiriliyor.

Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 3 düşüş yaşadı.

