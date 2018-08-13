Elon Musk 'Tesla' planını açıkladı: Suudi Arabistan'a satmak

Rekor zararlara uğrayan Tesla'yı özel şirket haline getirebileceğini duyuran Elon Musk, şirketle ilgili planının Suudi Arabistan'a satmak olduğunu duyurdu.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamayla şirketi hisse başına 420 dolardan satın almayla özel şirket haline getirmeyi düşündüğünü, gereken fonu bulduğunu açıklamıştı.

Musk'ın iddiası 72 milyar doların nereden geleceği konusundaki belirsizlik sebebiyle tartışmaya yol açmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Musk, iki yıldır Suudi Arabistan'la şirketin özelleştirilmesi için görüştüğünü duyurdu.

Suudilerin ilk kez 2017 başında kendileriyle iletişime geçtiğini ve petrol dışında yatırım yapmak istedikleri için şirketi satın almak istediklerini açıklayan Musk, sonrasında toplantılara başladıklarını söyledi.

"Suudilerin şirketi alacak paraya sahip oldukları açık" diyen Musk, geriye kalanın yalnızca işlemlerin yapılması olduğunu belirtti.

Tesla, konan üretim hedeflerini yakalayamamış, rekor zararlara imza atmıştı. Şirketin nakit sıkıntısı yaşamaya başladığı konuşuluyordu.