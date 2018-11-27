Elon Musk: İşçiler 80 saat çalışsın

İşçilere kötü muamelesiyle tanınan milyarder Elon Musk, 'Çalışması daha kolay yerler var ancak kimse dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştirmedi' dedi. Musk, işçilerin 'dünyayı değiştirmek' için haftada 80 saat çalışması gerektiğini öne sürdü.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketlerindeki çalışma koşullarıyla ilgili soruları yanıtladı. SpaceX, Tesla, Boring Company ve Nueralink gibi şirketlerin "bir şeyler yapmak isteyenleri" işe aldığını savundu.

Fabrikalarındaki düşük güvenlik standartlarıyla ve kötü çalışma koşullarıyla tanınan Musk, "Çalışması daha kolay yerler var ancak kimse dünyayı haftada 40 saat çalışarak değiştirmedi" diyerek, işçilerin daha çok çalışması gerektiğini öne sürdü.

Musk, işçilerin haftada çalışması gereken saatin 80 olduğunu iddia ederek, bunun "sürdürülebilir" bir rakam olduğunu iddia etti.

İŞÇİLER BAYILANA KADAR ÇALIŞTIRILIYOR

Tesla'nın gerçek dışı üretim hedefleri koyduğu, bu hedefleri sağlamak için işçileri bayıltana kadar çalıştırdığı bildiriliyor.

Fabrikalarda endüstri ortalamasının üzerinde yaralanma olayları yaşanırken, şirket sıklıkla çalışanlarını işten çıkartarak yerlerine yeni işçi alıyor.

Milyarder Elon Musk'ın şirketleri cinsiyetçi ve ırkçı uygulamalarla da gündeme geliyor. Şirket erkeklerle eşit maaş isteyen bir kadın mühendisi ve ırkçılığa uğradığını söyleyen bir siyah çalışanı işten çıkartmıştı.