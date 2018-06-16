Elon Musk durmuyor: Marx kapitalistti, bunun hakkında bir kitap bile yazdı

Elon Musk, Twitter paylaşımlarından hareketle görüşü sorulunca önce 'Bir sosyalist' yazdı, ardından 'Marx bir kapitalistti. Bunun hakkında bir kitap bile yazdı' paylaşımında bulundu.

Musk, Twitter hesabından paylaştığı "Kendini 'sosyalist' olarak tanıtanlar çoğunlukla can sıkıcıdır, mizah duygusuna sahip değillerdir ve pahalı bir koleje gitmişlerdir. Kader ironiyi sever" ve "Zaten gerçek sorunumuz kapitalizme karşı sosyalizm değil. Gerçekten önemli olan tekellerin insanların özgürlüklerini kısıtlamasına engel olmak" tweetlerinden hareketle kendisine hangi görüşe sahip olduğunun sorulması üzerine önce "Bir sosyalist" yazdı, ardından aşağıdaki paylaşımı yaptı:

​"Marx bir kapitalistti. Bunun hakkında bir kitap bile yazdı."

Musk'ın paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Bir Twitter kullanıcısı Harry Potter kitabının yazarı J.K. Rowling'e gönderme yaparak "Rowling bir büyücüydü. Bu konuda bir kitap bile yazdı" mesajını paylaşarak Musk'a cevap verdi.